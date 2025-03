Grêmio vence Juventude nos pênaltis e vai à final do Gauchão

Após derrota por 2 a 1 no tempo normal, Tricolor supera o Juventude nas penalidades e agora aguarda o vencedor de Internacional x Caxias / Crédito: Jogada 10

O Grêmio é o primeiro finalisata do Campeonato Gaúcho 2025. Após um jogo pegado no Alfredo Jaconi, com vitória dos donos da casa por 2 a 1, neste sábado (1º), a vaga foi definida nos pênaltis. O Tricolor venceu por 4 a 2 nas penalidades e confirmou a classificação. Adriano Martins e Luis Mandaca marcaram os gols do triunfo no tempo regulamentar, enquanto o zagueiro Gustavo Martins, de bicicleta, anotou o único gol dos visitantes. Dessa maneira, o Grêmio aguarda o vencedor da partida entre Internacional e Caxias, que se enfrentam na outra semifinal.

A semifinal no Alfredo Jaconi também ficou marcada por muita confusão em campo. Jemerson recebeu dois cartões amarelos e deixou o Grêmio com um jogador a menos no final do primeiro tempo. Além disso, após uma reclamação do Juventude no lance do gol de bicicleta marcado pelo zagueiro tricolor, o técnico gremista Gustavo Quinteros e o lateral-direito Reginaldo também receberam cartão vermelho.