Fluminense x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor e Voltaço medem forças neste domingo (2), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca

Dessa forma, o Tricolor encerrou a primeira fase na terceira colocação, com 17 pontos, enquanto o Voltaço fez uma campanha consistente, na segunda posição, com 20 pontos.

Depois de golear o Águia de Marabá por 8 a 0 pela Copa do Brasil, o Fluminense chega com moral para a semifinal do Campeonato Carioca, mesmo após a atuação irregular contra o Bangu. Afinal, a equipe chega reforçada de Otávio, Everaldo e Lavega, que são opções para o técnico Mano Menezes no jogo de ida. O confronto com o Volta Redonda acontece neste domingo (2), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão da Band (TV Aberta) e do canal Goat (Youtube).

Como chega o Fluminense

O Tricolor trabalhou ao longo da semana para os retornos de Thiago Silva e Facundo Bernal. O defensor até se recuperou de dores no tendão calcâneo do pé esquerdo, porém sua volta foi adiada. O volante, por sua vez, ficou de fora da partida com o Bangu em virtude de uma pancada na perna esquerda, no jogo contra o Nova Iguaçu, na penúltima rodada da Taça Guanabara.

Como chega o Volta Redonda

A equipe não tem desfalques confirmados e levará a campo o que tem de melhor à disposição. Dessa forma, destaque para o meio-campista Pierre, que já soma três assistências no campeonato, assim como Bruno Santos, artilheiro do time, com 4 tentos.