De volta, Evanílson marca e ajuda Bournemouth a se classificar na Copa da Inglaterra

Após ficar quase dois meses sem jogar por conta de uma lesão no pé, Evanílson voltou a ser titular no confronto entre Bournemouth e Wolverhampton. Além disso, ele quem marcou o gol da sua equipe no empate em 1 a 1 pela Copa da Inglaterra. Com o resultado, portanto, a decisão foi para a prorrogação e para os pênaltis, com a classificação do Bournemouth por 5 a 4 para as quartas de final da competição.

Aos 30 minutos de jogo, o atacante aproveitou o rebote do goleiro depois da finalização de Semenyo e balançou as redes pela sexta vez em 23 partidas na temporada.