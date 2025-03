City sofre, mas elimina Plymouth na Copa da Inglaterra

Neste sábado, 1/3, o Manchester City jogou pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Em casa, no Etihad Stadium, recebeu a sensação da competição, o Plymouth. Os visitantes, apesar de estarem apenas na penúltima colocação da Segunda Divisão, na Copa eliminaram dois times da Premier League: Brentford e Liverpool. Eles estavam tentando completar a trinca, mas perderam, mas deram trabalho. O City venceu com dificuldade, por 3 a 1. O ucraniano Maksym Talovierov abriu o placar para os visitantes. Mas, em seguida, brilhou a estrela de Nico O’Reilly. O lateral empatou no fim do primeiro tempo e virou aos 31 da etapa final. Aos 45, De Bruyne ampliou. Assim, o City avança às quartas de final.

No primeiro tempo, o Manchester City, mesmo com alguns jogadores poupados, como Haaland, foi muito superior. O time visitante ficou apenas se defendendo. E os Citizens tiveram três boas chances, todas com Gundogan. Na melhor delas, o turco aproveitou um cruzamento da esquerda e, dentro da área, mandou de primeira. Mas na trave, com o goleiro batido.

No segundo tempo, foi pressão total do City. Haaland entrou em campo e passou a ser a referência do ataque. Foram várias chances claras, com a defesa salvando, o goleiro Hazard fazendo milagres e um lance incrível. Após cruzamento da esquerda, Haaland cabeceou dentro da pequena área, Hazard fez uma defesa sensacional. A sobra ficou com Bernardo Silva, que chutou para fora. O juiz deu escanteio ( mas a bola aparentemente não tocou no zagueiro do Plymouth). Na cobrança, O’Reilly de cabeça fez 2 a 1. A defesa do Plymouth reclamou de falta no zagueiro Houghton, mas o juiz confirmou o gol. No fim, Haaland recebeu, chutou para defesa parcia de Hazard. Mas o goleador ficou com a sobra e rolou para De Bruyne tocar para o gol vazio.

Crystal Palace vence em jogo que teve um lance assustador

O Crystal Palace venceu o Millwall por 3 a 1. O jogo foi marcado por um momento de tensão. Ainda aos 16 minutos do primeiro tempo, Mateta, atacante do Crystal, saiu desacordado após um choque com o goleiro adversário. O arqueiro saiu de forma descontrolada e acertou a cabeça do goleador, que desmaiou. Ele foi atendido por dez minutos e levado a um hospital com concussão, usando máscara de oxigênio. O goleiro foi expulso no lance.

Bournemouth avança nos pênaltis

O Bournemouth eliminou o Wolverhampton. No tempo normal, o placar ficou 1 a 1, com gols brasileiros. Evanilson abriu o placar para o Bournemouth no primeiro tempo. Na etapa final, Matheus Cunha empatou. Nas penalidades, Sinisterra cobrou o pênalti que fechou o placar em 4 a 3 para o time da casa. Outros dois times que avançaram de fase foram o Preston North End, que eliminou o Burnley vencendo por 3 a 0.