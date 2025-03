Arrascaeta comemora marca expressiva pelo Flamengo

Arrascaeta tem um motivo a mais para comemorar a vitória do Flamengo neste sábado (1) por 1 a 0 contra o Vasco, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O meia uruguaio completou 300 jogos com a camisa do Rubro-Negro.

Dessa forma, após a partida, o jogador comentou sobre a marca expressiva pelo clube carioca. Além disso, parabenizou a equipe pelo jogo contra o Cruzmaltino.