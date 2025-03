Vitor Roque, do Palmeiras, se torna a contratação mais cara do futebol brasileiro

SEVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 23: Vitor Roque of Real Betis Balompié warms up before the LaLiga match between Real Betis Balompie and RCD Mallorca at Estadio Benito Villamarin on September 23, 2024 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images) / Crédito: Fran Santiago

O Palmeiras oficializou, na tarde desta sexta-feira (28), a contratação do atacante Vitor Roque. O jogador, que pertencia ao Barcelona e estava emprestado ao Real Betis, se tornou a maior compra de um clube brasileiro nos últimos tempos. Afinal, o Palmeiras vai pagar 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação desta sexta-feira) ao Barcelona pela transferência em definitivo. Além disso, há valores em bônus para firmar um contrato de cinco anos no Palestra Itália.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, Vitor Roque supera a contratação de Thiago Almada, que saiu do Atalanta para reforçar o Botafogo por R$ 137,4 milhões. Além de superar do agora companheiro de equipe Paulinho. O Verdão pagou R$ 115 milhões ao Atlético para contar com o atacante.

Vitor Roque no topo; veja contratações mais caras do Brasil – Vitor Roque, do Barcelona ao Palmeiras por R$ 154,64 milhões

– Thiago Almada, do Atlanta United ao Botafogo por R$ 137,4 milhões

– Paulinho, do Atlético-MG ao Palmeiras por R$ 115 milhões

– Carlos Alcaraz, do Southampton ao Flamengo por R$ 110,6 milhões

– Luiz Henrique, do New York City FC ao Botafogo por R$ 106,6 milhões Roque já está regularizado, mas ainda não deve estar em campo no duelo contra o São Bernardo, neste sábado (01), pelas quartas de final do Paulista. O atacante deve chegar ao Brasil apenas na madrugada de domingo (02) e segunda-feira (03), pois ainda precisa resolver questões burocráticas.