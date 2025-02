St. Pauli x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

De olho em uma reabilitação dentro da Bundesliga, o Borussia Dortmund viaja ao norte de Alemanha, em Hamburgo, para enfrentar o St. Pauli. A partida acontece na manhã deste sábado (01), às 11h30, horário de Brasília, no Millentor-Stadion, válida pela 24ª rodada do torneio.

O clube aurinegro não faz uma boa temporada no torneio nacional. No momento, o Borussia ocupa a décima colocação, com 32 pontos. Já o St. Pauli tenta se afastar da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª colocação, com 21 pontos, seis a frente do primeiro rebaixado.