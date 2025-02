São Paulo reencontra Novorizontino em mata-mata um ano após queda precoce

Tricolor encarou o Tigre nas quartas de final do Paulistão de 2024 e acabou sendo eliminado nos pênaltis, causando mudanças no clube

O São Paulo vai reencontrar o Novorizontino em um mata-mata de Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3/3), às 20h, de Brasília, no Morumbis, pelas quartas de final do Estadual. O embate acontece um ano depois do clube do interior eliminar o Tricolor Paulista no Paulistão.