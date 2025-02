Neymar mira títulos no Santos e já coloca Paulistão como alvo: ‘Vim pra ganhar’

Craque disse que é possível ser campeão já no Estadual, revelou ter recebido outras propostas mas explicou motivo para ter escolhido o Peixe

O Santos segue firme em sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino neste domingo (02/3), às 20h45, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Contudo, Neymar já pensa lá na frente. O craque, em participação ao poadcast ”Pod Pah” , falou que retornou ao Peixe para ganhar títulos e que isso já pode acontecer no Estadual.

“Planos para o Santos é ser campeão. Agora já. Eu vim para isso, eu vim para ganhar. Estamos bem. Nosso time está melhorando cada vez mais com os jogos. Muitos reforços chegaram para ajudar a compor o time. O objetivo de todo time é ser campeão, e o nosso não é diferente”, falou Neymar.

Além disso, o atacante confessou que também estava chateado com tudo que vinha vivendo na Arábia Saudita. Ele ficou fora da lista de inscritos do Al-Hilal na Liga Saudita por opção do técnico Jorge Jesus. Ele confessou que recebeu outras propostas, mas precisava voltar ao Santos para reencontrar esta alegria.

“Primeiro eu queria jogar e me sentir vivo. Eu estava há um ano e meio praticamente sem jogar. Chateado, triste, chegava em casa desesperado. Mas eu só queria jogar. E a aparece a oportunidade de vir para o Santos. Desde o início era o Santos. Chegaram propostas de outros times. Só que para eu rescindir o contrato era só o Santos. Não tinha como sair para outro lugar”, falou o astro.

A apresentação histórica de Neymar

Além disso, o atacante classificou sua apresentação na Vila Belmiro como o dia mais especial de sua vida. O dia 31 de janeiro de 2025 ficou marcado como a oficialização do retorno do ”príncipe” ao Peixe. Algo que ele promete guardar na memória por toda sua vida.