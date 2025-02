Napoli x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

O Carnaval está aí, mas o futebol não para! E, neste sábado (1º de março), um dos jogos mais aguardados da Itália ocorre em Nápoles. Afinal, o líder e vice-líder duelam às 14h (de Brasília). O Napoli, segundo colocado com 56 pontos, recebe ninguém menos que a Inter de Milão, primeira, com 57, em jogo que vale muito no Campeonato Italiano. É pela 27ª rodada, no Diego Armando Maradona.

Apesar de ter um dos melhores elencos da Itália, o Napoli perdeu força nas últimas rodadas. Isso porque vem de quatro jogos sem vencer, com três empates e uma derrota. O revés, aliás, foi no último compromisso da equipe, contra o Como (2 a 1), fora de casa. A derrota encerrou uma sequência invicta que perdurava dez jogos, sendo a primeira do time de Antonio Conte em 2025.

Para este jogo, Conte não contará com Anguissa e David Neres, lesionados. O atacante Lukaku, campeão italiano pela Inter, tentará a sorte novamente: já são três jogos contra os Nerazzurri, ainda sem marcar gols no ex-time. O belga, no entanto, é o artilheiro do Napoli na competição, com nove gols.

Como chega a Inter de Milão

A Inter vem de classificação importante para a semifinal da Copa da Itália, ao bater a Lazio por 2 a 0. Simone Inzaghi optou por poupar a maioria de seus titulares para o duelo. Assim, apesar dos diversos desfalques (Carlos Augusto, Carboni, Darmian, Zalewski e Sommer, todos lesionados), o técnico italiano contará com importantes retornos. Após ficarem no banco no jogo em questão, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Joaquin Corrêa e Lautaro devem sair jogando.

Importante salientar que, ainda que lidere o certame, a Inter vem de duas derrotas seguidas atuando como visitante na Serie A. Caiu perante a Juventus, no último dia 16 (1 a 0), e sofreu uma dura goleada para a Fiorentina (3 a 0), no dia 6.