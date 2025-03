Messi, sobre passagem pelo PSG: ‘Não estava feliz’

“(Ir para o PSG) Foi uma decisão que tive que tomar porque precisei deixar o Barcelona. Foram dois anos em que eu não desfrutei, não estava feliz no dia a dia, no treinamento e nas partidas. Foi muito difícil para mim me adaptar a isso”, disse o jogador em entrevista a Apple Music, divulgada nesta sexta-feira (28).

“Sempre tive a vontade de jogar a MLS. Era algo que me chamava atenção e vir ao Inter Miami foi uma oportunidade, principalmente com tudo que aconteceu nos meus últimos anos em Paris. Me interessei no Miami porque era um clube novo, que estava em crescimento e que eu poderia ajudar. Também sabia que seria uma cidade onde eu e minha família seríamos felizes. Achei que era o momento certo e não me arrependo nem um pouco”, revelou.

Mundial de Clubes

O Inter Miami, aliás, participará da primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes, que vai acontecer entre junho e julho de 2025, nos Estados Unidos. O jogador está animado com a participação no torneio.

“É importantíssimo, especialmente para o clube, poder participar do primeiro Mundial de Clubes realizado nos Estados Unidos. Além da MSL ter dois times concorrendo, é algo muito grande. Tudo isso são chances para que a Major League siga crescendo como liga e que outros jogadores tenham a oportunidade de vir. O futebol é muito diferente dos esportes que os americanos estão acostumados e precisa ser visto de outra maneira, porque é um esporte diferente. Será uma chance para isso”, opinou Messi.