Memphis Depay aparece na pré-lista da Holanda para disputa da Liga das Nações

Após visita do técnico Ronald Koeman, atacante do Corinthians está entre os nomes que podem defender a seleção holandesa contra a Espanha

A seleção da Holanda divulgou nesta sexta-feira (28/02) uma lista de 25 jogadores pré-convocados para a disputa da fase final da Liga das Nações. A laranja mecânica enfrenta a Espanha por um lugar na decisão do torneio. Entre os convocados chama a atenção a presença do atacante Memphis Depay.

O jogador do Corinthians aparece entre os atletas na lista, dias depois do técnico Ronald Koeman fazer uma visita ao atacante no Brasil. O treinador, aliás, também esteve na Neo Química Arena e assistiu o jogo do Timão contra a Universidad Central, pela Libertadores, que contou com Memphis Depay como titular em boa parte da partida.

A Holanda disputará as semifinais da Nations League em duelos de ida e volta contra a Espanha, atual campeã da Eurocopa, nos dias 20 e 23 de março. Contudo, a lista enviada é provisória e conta com 25 nomes. Assim, pode haver mudanças antes do envio oficial dos nomes para a Uefa.

Memphis Depay não defende a Holanda desde a Eurocopa de 2024, que aconteceu no mês de julho. O atacante foi titular da equipe de Ronald Koeman em todo o torneio. Mas depois da competição, parou de figurar na lista de convocados.

O bom desempenho no Corinthians, porém, chamou a atenção, a ponto de o técnico vir ao Brasil nesta semana para acompanhar de perto o jogador. Ao todo, Memphis Depay já soma 24 jogos com a camisa do Timão, com oito gols marcados e oito assistências distribuídas.