Libertadores: Conmebol divulga datas e horário dos jogos do Corinthians e Bahia

A Conmebol divulgou na manhã desta sexta-feira (28/02), as datas e horários dos jogos da terceira fase preliminar da Libertadores. Nesta parte da competição, Corinthians e Bahia ainda estão vivos e brigam por um lugar na fase de grupos do torneio. Aliás, ambos os brasileiros começam suas disputas fora de casa.

Assim, o Corinthians encara o Barcelona de Guayaquil, no dia 5 de março, às 21h30, no Equador. Depois, decide na Neo Química Arena, no dia 12 de março. Em contrapartida, o Bahia terá pela frente o Boston River, no dia 6 de março, também às 21h30. Aliás, o primeiro embate acontece no Uruguai e o duelo de volta será uma semana depois, na Arena Fonte Nova.