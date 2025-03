Jogadora chilena sai do coma induzido e apresenta sinais de recuperação

A jogadora chilena Natsumy Millones, de 18 anos, saiu do coma induzido e apresenta sinais de recuperação. A informação foi confirmada pelo Dr. Héctor Ugarte, do Hospital San Pablo, onde ela está internada após sofrer uma convulsão e desmaiar durante um treino no dia 19 de fevereiro.

“Conseguimos retirar o ventilador mecânico e a intubação com sucesso. Agora, ela está respirando espontaneamente e sem sinais de convulsão”, afirmou o Dr. Ugarte. Em um vídeo divulgado pelo clube da atleta, o médico explicou que sua recuperação está sendo positiva e que, desde domingo, ela começou a despertar gradualmente.