Internacional anuncia meia Óscar Romero

Além do Glorioso, o paraguaio também vestiu outras camisas conhecidas no futebol sul-americano, como as dos argentinos Racing, Boca Juniors e San Lorenzo. Na Europa, atuou pelo espanhol Alavés em 2017.

O meia Óscar Romero foi o terceiro anúncio do Internacional no dia. Afinal, anteriormente, o clube já havia informado as chegadas do volante Diego Rosa, ex-Lommel, da Bélgica, e do zagueiro Juninho, que estava no Midtjylland, da Dinamarca.

