Internacional abre conversas com o Cerro Porteño pelo lateral Alan Benítez

O Internacional está perto de suprir carências na zaga e no meio de campo e passará a centralizar seus esforços para contratar um lateral-direito. Neste cenário, o clube gaúcho identificou Alan Benítez como um potencial reforço e abriu negociações com o Cerro Porteño, do Paraguai. D’Alessandro, diretor esportivo do Colorado é quem conduz as tratativas e discute sobre o assunto diretamente com o mandatário da agremiação paraguaia, Juan José Zapag.

Ainda resta o aval do Cerro Porteño para o negócio ser sacramentado. A informação é do jornalista paraguaio Jorge Izquierdo. Com a inesperada perda de Bruno Gomes por uma grave lesão no joelho esquerdo, o Inter observa o mercado. O intuito, aliás, é fechar com uma peça de reposição com a capacidade de brigar pela titularidade com Braian Aguirre.