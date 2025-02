Ex-jogador relembra episódio com Messi: ‘Me chamou de preto de merda’

O ex-jogador do Real Madrid Royston Drenthe, fez uma grave acusação contra Lionel Messi , afirmando que o argentino foi racista com ele há alguns anos atrás durante uma partida.

“Em uma partida contra o Barcelona, ​​quando jogava pelo Hércules, Messi me chamou de ‘negro de m…’. Ele disse que os jogadores argentinos costumam se chamar assim entre si, que para eles era algo normal. Por exemplo, diziam isso para Garay, e ele não se importava. Não é a mesma coisa ouvir isso de amigos no treino do que de um adversário. Depois, nunca mais conversamos sobre o assunto, ficou no passado. Tenho muito respeito por ele, porque foi um dos melhores jogadores do mundo”, disse.

