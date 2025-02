Confira os 20 confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2025

Com os últimos resultados desta quinta-feira 27), ficaram definidos os 20 confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2025. De acordo com o regulamento da CBF, as equipes irão se enfrentar em jogo único e em caso de empate no tempo normal, a definição do classificado será na disputa das penalidades máximas.

A entidade ainda irá detalhar datas e horários das partidas, porém reservou as semanas dos dias 5 e 12 de março para os duelos eliminatórios.