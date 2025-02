Betis x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado, 1º de março, Betis e Real Madrid se enfrentam às 14h30 (de Brasília), no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 26ª rodada de La Liga. Os donos da casa querem a vitória para se aproximar do G-6, enquanto o time merengue quer seguir na briga pela liderança. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no e Disney+ (streaming).

Como chega o Betis O Betis vem de duas vitórias seguidas no Campeonato Espanhol que o deixaram em condições de entrar no G-6, em busca de uma vaga nas próximas competições europeias. A equipe está na 7ª posição, com os mesmos 45 pontos do Rayo Vallecano (6º) e Mallorca (8º).

A boa notícia é que Antony teve sua punição reduzida e estará à disposiçã odo técnico Manuel Pellegrini neste sábado. Contudo, Pablo Fornals, Héctor Bellerin e William Carvalho, lesionados, seguem fora. Além disso, Marc Roca e Giovani Lo Celso aparecem como dúvida. Como chega o Real Madrid Por outro lado, o Real Madrid conseguiu se recuperar na rodada passada após ficar três jogos sem vencer em La Liga e segue com os mesmos 54 pontos do líder Barcelona. Além disso, o Atlético está na terceira posição, com 53. Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (28), véspera da partida, o técnico Carlo Ancelotti confirmou o retorno de Mbappé, recuperado de um problema dentário, enquanto Valverde será poupado.