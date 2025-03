Bahia x Jacuipense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia vai receber o Jacuipense neste sábado (1º), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano . O Leão Grená terminou a fase de grupos na segunda colocação e, assim, fez uma campanha melhor que o Tricolor, que ficou em terceiro lugar. Portanto, o Jacupa decidirá o duelo em casa. Confira as principais informações da partida.

Como chega o Bahia

O Esquedrão de Aço bateu na trave na última temporada ao perder a decisão para o Vitória e agora quer voltar a levantar a taça do Estadual, assim como em 2023. Aliás, seu último título foi justamente em cima do Jacuipense, com o placar de 4 a 1 no agregado. Na primeira fase desta edição, o Bahia venceu cinco jogos, empatou três vezes e perdeu um duelo. Assim, terminou na terceira posição, com 18 pontos.