Arrascaeta pode atingir marca histórica pelo Flamengo contra o Vasco

Uruguaio pode completar marca de 300 jogos pelo Rubro-Negro, neste sábado, às 17h45, pela semifinal do Campeonato Carioca

Um dos destaques do Flamengo desde 2019, Arrascaeta pode atingir a marca de 300 jogos pelo Rubro-Negro. O uruguaio deve ser titular da partida contra o Vasco, neste sábado (1), às 17h45, no Nilton Santos, pela semifinal do Campeonato Carioca. Assim, ele consegue feito histórico pelo clube.

“É uma felicidade enorme chegar a esta marca tão expressiva. Espero que venham mais marcas, estou muito feliz pelo número de jogos e títulos no Flamengo”, disse Arrascaeta a ‘Flashcore’.