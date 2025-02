Yuri Alberto revela que deseja ficar no Corinthians e mira Seleção

Centroavante também conta que estava exausto quando marcou o gol da classificação e sonha com títulos no Timão

Yuri Alberto teve uma noite de herói nesta quarta-feira (26/02). Afinal, o camisa 9 marcou duas vezes na vitória do Corinthians por 3 a 2 em cima da Universidad Central, da Venezuela e colocou a equipe na próxima fase da Libertadores. O momento bom vivido pelo centroavante, faz com que ele sonhe em ficar muito tempo no Parque São Jorge.

“Aquele pensamento que eu tinha no ano passado, de querer sair, de querer ir embora, graças a Deus saiu. Estou muito feliz aqui. Se tiver que acontecer, vai ser da forma que eu falei, só se for positivo para o clube. Estou muito feliz, não sei como vai ser, chegando essas propostas podemos pensar em renovação, vou conversar com o pessoal depois. Quero dar muita alegria ao torcedor, esse ano a gente quer conquistar alguma coisa. Que nem o Garro, ele teve uma boa proposta e quis ficar porque quer ganhar títulos. A gente vai atrás desse grande objetivo”, disse Yuri Alberto.

Yuri Alberto quase perde sua noite de herói

Entretanto, o jogador quase não teve sua noite de herói completa. Isso porque o camisa 9 admitiu que já estava exausto no final da partida e esperava as penalidades, mas conseguiu marcar antes do apito final.

“Foi tudo muito rápido, esse chute é 8 ou 80. Graças a Deus eu pude achar o tempo certinho de a bola pingar e pegar de bate e pronto. Saiu um grande chute. É só agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Porque, cara, eu posso falar: eu já estava me preparando para as penalidades, porque eu já estava muito exausto, e aí eu já estava começando a tentar me recuperar dentro do jogo ali, para nas finalidades eu poder estar bem frio, e graças a Deus sobrou essa bola. E por eu estar frio, eu pude fazer uma bela batida ali, sair com um grande chute, um grande gol, e dar essa vitória para o Corinthians”, revelou o centroavante.