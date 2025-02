West Ham vence e afunda ainda mais o Leicester na Premier League

O triunfo coloca o West Ham com 33 pontos, na 15ª colocação do Campeonato Inglês. O Leicester, por sua vez, segue seu calvário, com apenas 17, na 19ª posição e caminhando a passos largos para o rebaixamento.

Em casa, os Hammers não tiveram problema para despachar o Leicester, mesmo com a ausência de Lucas Paquetá, lesionado. Com amplo domínio e sem fazer muita força, construiu a vitória ainda no primeiro tempo, quando teve 70% de posse de bola. Aos 21 minutos, Soucek aproveitou rebote do goleiro Hermansen em finalização de Kudus e empurrou para o gol. No fim da etapa, Bowen contou com a sorte após cobrança de escanteio e ficou com a sobra dentro da área. Sem ângulo, finalizou, a bola desviou e entrou. Contudo, o árbitro deu gol contra de Vestergaard.

No segundo tempo, o jogo diminuiu ainda mais de ritmo, com o londrinos cozinhando o jogo e administrando a boa vantagem, visto que o Leicester pouco oferecia de perigo. Em um raro momento de emoção, um contragolpe quase gerou o terceiro gol. Afinal, Ferguson recebeu livre e demorou para finalizar, dando tempo para a defesa dos Foxes se recuperar.