Vasco dá primeiro passo nas melhorias de seu CT

Clube pretende gastar de R$ 25 a 30 milhões em obras; nesta quinta (27), uma piscina começou a ser instalada no Moacyr Barbosa

O Vasco, enfim, iniciou as obras para melhorias no CT Moacyr Barbosa. Nesta quinta-feira (27), o clube comunicou o começo do primeiro processo, que se dá através da chamada “área molhada”.

Assim, o primeiro passo, ainda de acordo com o Vasco, é a instalação de uma piscina com salinização, aquecimento e pontos de hidromassagem. Futuramente, a previsão é começar obras estruturais no CT, ampliando o centro onde os profissionais treinam.