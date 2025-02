Vasco anuncia oficialmente Loide; jogador já está regularizado

Dessa forma, o jogador tem condições de defender o Vasco já neste Campeonato Carioca. A possibilidade de Loide não ser inscrito a tempo era real. Não à toa, o clube correu para conseguir toda a documentação, já que, para atuar no Cariocão, teria de surgir no BID até o fim desta quinta. Além disso, o time tinha até sexta (28) para registrá-lo, já que trata-se de uma transferência internacional. A data representa o último dia da janela de transferências para jogadores vindo do exterior.

Mais uma boa notícia para a torcida do Vasco nesta quinta-feira (27). Horas após anunciar acordo pelo atacante Loide Augusto , o Cruz-Maltino oficializou a contratação do angolano ex-Alanyaspor (TUR), que já está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e também no Bira da Ferj.

Assim, os três atacantes contratados neste fim de janela já podem atuar pelo Cruz-Maltino. Afinal, além de Loide, o clube já regularizou Nuno Moreira e Benjamin Garré. Com isso, todos eles estão à disposição do técnico Fábio Carille, que poderá relacioná-los para o importante duelo contra o Flamengo, neste sábado (1º de março), pela semifinal do Carioca.

O jogo será no estádio Nilton Santos, a partir das 17h45 (de Brasília), com mando do Vasco. Como o Flamengo venceu a Taça Guanabara, terá a vantagem diante do Gigante da Colina. Isso significa que dois empates classificam o time da Gávea, bem como se houver empate no saldo de gols (vitória de cada uma das equipes pelo mesma diferença de gols).