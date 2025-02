Portuguesa x Botafogo-PB, AO VIVO, com a Voz do Esporte

Jogo de estreia das equipes na Copa do Brasil. Duelo será na Arena Pacaembu e Lusa tenta fazer valer o favoritismo

Portuguesa e Botafogo-PB e enfrentam nesta quarta-feira, 27/2, às 21h, de Brasília, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O jogo será no Canindé e quem vencer avança. Em caso de empate, pênaltis. A Voz do Esporte transmite este jogo. A cobertura tem o comando e a narração de Cesar Tavares.