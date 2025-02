Parça de Neymar assume a SAF de clube paulista

Jota Amâncio jogou com Neymar nas categorias de base e é considerado um dos criadores do grupo 'Toiss'

O empresário Jota Amâncio, um dos “parças” de Neymar, assumiu a presidência da SAF do Atlético Monte Azul, clube da Série A3 do Campeonato Paulista, localizado no interior de São Paulo.

O anúncio feito nesta quinta-feira (27). Os gestores do clube paulista são atualmente Neymar da Silva Santos, pai do craque que joga no Santos, e o ex-jogador Emerson Sheik. Anteriormente, o empresário João Celso de Moraes era o responsável pela gestão do futebol da equipe.