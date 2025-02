Ônibus moderno do Newcastle chama atenção em web; veja

Transporte da equipe inglesa conta com televisores, assentos espaçosos para jogadores e comissão técnica e até fornos

O Newcastle está chamando atenção dos internautas fora de campo. Isso porque o time inglês comprou um ônibus moderno para transportar os jogadores e comissão técnica para os confrontos.

No entanto, não foi qualquer ônibus. O transporte, de acordo com o ge, tem os aparatos modernos feito sob medida para atender os pedidos do clube inglês.