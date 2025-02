Neymar revela conversa que mudou estilo de Messi bater pênalti

Em entrevista nesta quinta-feira (27), o brasileiro comentou sobre conselhos que deu para o argentino quando atuavam juntos no PSG / Crédito: Jogada 10

Que Neymar e Messi construiram uma grande amizade no futebol, todo mundo sabe. Mas o brasileiro revelou um fato curioso nesta quinta-feira (27), ao comentar que ‘ajudou’ o argentino a mudar seu estilo de cobrança de pênalti. “Eu que dei um toque para ele. Foi o pênalti. Estávamos treinando pênalti lá no Paris (PSG), aí ele fala ‘p****, como você consegue bater pênalti assim?’. Eu olhei para ele e falei assim ‘tu é louco, p****? Tu é o Messi, c******! Se eu consigo bater assim, você também consegue. Só treinar, c******. Treina e testa (risos)’. Aí ele começou a dar risada e falou ‘vou tentar também’. Aí começou”, revelou Neymar em entrevista ao Podpah.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o jogador do Santos disse que Messi utilizou sua tática durante campanha do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022.

“Na Copa que ele ganhou (2022), por exemplo, ele fez vários gols de pênalti assim. O único que ele não bateu olhando para o goleiro, errou”, completou. Perseguição nos jogos Durante a entrevista, Neymar falou sobre muitos outros assuntos. Um deles foi a perseguição que sofre nos jogos, já que sofre muitas faltas. Para o craque, o motivo disso é pelo seu estilo de jogo ofensivo. “Em alguns momentos já achei que fui perseguido por causa mais do meu perfil. Eu não sou anjo dentro de campo, eu sei disso. São mais os jogadores do que os árbitros os culpados nisso. Os jogadores se irritam mais comigo do que com Messi e Cristiano”, brincou.

“O meu perfil é esse dentro de campo, de segurar a bola e tentar o drible. Sempre coloquei na minha cabeça que nunca vou ser um cara normal, que vai fazer o simples. Eu vou fazer o que o treinador me pede, do meu jeito, meu jogo é para a frente. Se quiser me colocar para trás, põe outro no meu lugar”, analisou o craque santista. Expectativa de títulos no Santos O Peixe está nas quartas de final do Campeonato Paulista e vai duelar com o Bragantino no próximo domingo (2) por uma vaga nas semis. Portanto, o craque pode conquistar seu primeiro título desde o seu retorno ao clube. “Planos para o Santos é ser campeão. Agora já (Paulistão). Vamos embora, eu vim para isso. Eu vim para ganhar. Nosso time está melhorando cada vez com os jogos. Muitos reforços chegaram para ajudar a compor o time”, comentou Neymar.