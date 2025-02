Kimmich recusa renovação e pode deixar o Bayern de graça

Clube retira proposta após demora na resposta, e gigantes europeus já monitoram situação do meio-campista de 30 anos

Joshua Kimmich pode estar na sua última temporada no Bayern de Munique. O meio-campista, que também atua como lateral-direito, tem contrato até junho deste ano e, segundo a imprensa alemã, recusou a mais recente proposta de renovação do clube.

De acordo com o ‘Bild’ e a ‘Sky Sports Alemanha’, o Bayern ofereceu um salário um pouco acima dos 20 milhões de euros anuais que Kimmich recebe atualmente. No entanto, como o jogador demorou a responder, o clube decidiu retirar a oferta, já que esperava uma decisão mais rápida de um de seus capitães.

Apesar disso, a diretoria do Bayern ainda não descarta um novo acordo. No entanto, segundo as mesmas fontes, uma possível nova proposta pode ter um valor salarial inferior ao anterior.

Diante desse cenário, alguns dos principais clubes da Europa já estão de olho em Kimmich. Sua idade relativamente jovem (30 anos) e a possibilidade de contratá-lo sem custos no próximo verão tornam o jogador um nome cobiçado no mercado.

Nesta temporada, Kimmich já disputou 36 partidas pelo Bayern, com 10 assistências.