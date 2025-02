Internacional insiste em negociação e fica perto de fechar com zagueiro Juninho

O Internacional progrediu nas tratativas pelo zagueiro Juninho e já tem um acerto verbal com o Midtjylland, da Dinamarca, onde ele atuou por três anos. A proposta do Colorado de 1.5 milhão de euros (pouco mais de R$ 9 milhões na cotação atual) agradou ao clube europeu. Com o acordo entre as partes, a tendência é a de que o defensor, de 30 anos, assine contrato por três temporadas com os gaúchos, nesta quinta-feira (27).

O Midtjylland também não se opôs à sugestão do Inter pelo pagamento em seis parcelas de 250 mil euros (o equivalente a R$ 1.5 milhão na cotação atual). Assim, os dois clubes já estão na fase de troca de documentos para concluir a negociação. Os gaúchos, aliás, se mobilizam em caráter de urgência para regularizar Juninho dentro do prazo. Afinal, a primeira janela de transferências no ano fica aberta até esta sexta-feira (28).