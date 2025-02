Internacional encaminha contratação de meio-campista revelado pelo arquirrival

Colorado negocia simultaneamente com três alvos para reforçar o meio de campo. Tendência é de que Diego Rosa chegue por empréstimo / Crédito: Jogada 10

O Internacional promete emoção na reta final da janela de transferências, pois tem negociações com quatro potenciais reforços de maneira simultânea. Além do zagueiro Juninho, o Colorado também conta com tratativas em estágio avançado pelo meio-campista Diego Rosa. Ainda não houve divulgação do modelo de negócio pelo atleta, mas a expectativa é de que o volante, com passagem na base do arquirrival, feche por empréstimo de uma temporada. A informação é do jornalista Vágner Martins. Diego estava no Lommel SK, da Segunda Divisão da Bélgica, mas já se despediu do clube nas redes sociais. Em seu segundo período de empréstimo na equipe belga, foram 31 partidas, com oito gols e cinco assistências, em duas temporadas. Vale relembrar que Rosa também atua como meia-atacante. Como é natural de Salvador, na Bahia, ele iniciou sua trajetória nas categorias inferiores do Vitória. Após performances de destaque, transferiu-se ainda para a base do Grêmio e manteve o bom desempenho.

Experiência de Diego Rosa na Europa e volta ao Brasil Em 2021, o volante foi vendido para o Grupo City, do qual o Lommel pertence, por aproximadamente R$ 30 milhões na época, sem sequer estrear pelo profissional do Grêmio. Afinal, houve uma valorização de Diego pelo seu rendimento na Copa do Mundo sub-17 em 2019, quando foi campeão do torneio com a Seleção Brasileira. Na oportunidade, ele começou como reserva, mas depois se tornou peça importante e titular absoluto. Na campanha vitoriosa, o meio-campista contribuiu também com dois gols. Apesar da expectativa pela performance na base, Rosa não teve êxito ao se consolidar no profissional. Em sua chegada na Europa, o primeiro time que atual foi exatamente o Lommel por duas temporadas. Posteriormente, ficou um curto período no Vizela e voltou ao Brasil para defender o Bahia até retornar ao time belga. Internacional conversa com Atlético por Igor Gomes Ao mesmo tempo em que engatilha a contratação de Diego Rosa, o Colorado está em tratativas com Igor Gomes, do Atlético, e Elián Irala, do San Lorenzo. No caso do primeiro, o Inter classifica o volante como uma opção para repor a iminente saída de Thiago Maia, que está perto de retornar ao Santos. As tratativas ainda estão em fase inicial. O clube, aliás, não vê a necessidade de acelerar por um desfecho, já que ainda terá início a janela de transferências domésticas, entre os dias 10 de março a 11 de abril,.