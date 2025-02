Grêmio persiste e San Lorenzo se mostra flexível pelo zagueiro Romaña

O Grêmio assegurou mais um avanço nas negociações pelo zagueiro Jhohan Romaña, do San Lorenzo, da Argentina. Afinal, se antes os valores não eram vistos como suficiente pelo “El Ciclón”, dessa vez, a investida de 4.5 milhões de dólares (quase R$ 26 milhões na cotação atual) dos gaúchos agradou aos argentinos. Com isso, as tratativas que eram vistas como difíceis de serem sacramentadas tiveram um progresso. A informação é do jornalista Germán García Grova.

A proposta do Imortal pretende a aquisição de 80% dos direitos econômicos do defensor colombiano. Apesar disso, as partes ainda tentam chegar a um consenso a respeito da forma de pagamento, que segue como um empecilho. Em um primeiro momento, o San Lorenzo sinalizava que a maior parte da remuneração teria que ser à vista. Por outro lado, o Tricolor Gaúcho argumentou que teria condições de fechar o negócio se a quitação fosse em parcelas.