Fluminense chegará ao limite de estrangeiros com Lezcano

Caso paraguaio de fato assine, Tricolor alcançaria nove jogadores não nascidos no Brasil, limite imposto pela CBF para relacionados

Com a provável chegada do meia-atacante Rúben Lozcano, o Fluminense chegará ao número limite de estrangeiros que se pode relacionar para uma partida. Afinal, o paraguaio seria o nono jogador não nascido no Brasil a encorpar o plantel tricolor.

Não há limite, porém, para atletas no elenco. Desde 2024, a pedido dos clubes, aliás, os times podem ter até nove jogadores estrangeiros na relação de cada partida. O Fluminense, assim, chega ao número máximo liberado pela CBF.