Depay faz autocrítica após classificação: ‘Ainda não somos o melhor da América’

Foi no sufoco, mas o Corinthians venceu a Universidad Central por 3 a 2 na Neo Química Arena e avançou para a próxima fase da Libertadores. Contudo, a atuação abaixo da equipe, que quase causou uma eliminação constrangedora, gerou também uma autocrítica dos jogadores. Como fez Memphis Depay no final da partida.

“Temos que ser mais pacientes, nós não podemos jogar desta forma todos os jogos, não podemos atacar o tempo todo, temos que controlar o jogo. Temos que jogar o jogo, ser mais espertos. Nós temos muito trabalho a fazer. Temos que ser mais humildes, ainda não somos o melhor time da América. Corinthians é o maior time da América, mas ainda não é o melhor’, disse Memphis Depay, que prosseguiu.

“Depois de um ou três minutos a gente marcou, e levamos o gol, jogando em casa. Marcamos outro gol, e sofremos outro em dois minutos. Foi muito difícil, todos querem competir contra nós”, completou.

Assim, com a classificação assegurada, o Corinthians agora encara o Barcelona de Guayaquil, na terceira fase preliminar da Libertadores. O primeiro embate acontece já na próxima quarta-feira (05/03), no Equador. Antes, o Timão tem o Mirassol no próximo domingo (02/3), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.