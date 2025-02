Corinthians anuncia contratação do lateral Fabrizio Angileri

Argentino rescinde com Getafe, da Espanha, e assina contrato com Timão até dezembro de 2025; É o primeiro reforço do clube para temporada / Crédito: Jogada 10

O Corinthians anunciou o seu primeiro reforço para a temporada 2025. Em comunicado nesta quinta-feira (27), o clube confirmou a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. O argentino de 30 anos tinha contrato até junho de 2026 com o Getafe, da Espanha, mas rescindiu para assinar acordo com o Timão até 31 de dezembro deste ano. “Quando surgiu a oportunidade do Corinthians, não pensei duas vezes. Alguns outros clubes me procuraram, mas o Corinthians é um clube gigante da América do Sul. Estou muito feliz por este grande passo e, agora, focado nos nossos objetivos”, disse Angileri à Corinthians TV.

O Corinthians tem até esta sexta-feira (28) para registrar o argentino no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF por conta da data-limite para a inscrição de reforços para o mata-mata do Campeonato Paulista.

O diferencial da abordagem do Corinthians foi a insistência que o treinador Ramón Díaz demonstrou em contar com o lateral-esquerdo. Por isso, o atleta fez um esforço para conseguir a rescisão de contrato com o Getafe. O comandante argentino, aliás, mostrou vontade em convencer Angileri, pois identificou a lateral esquerda como a principal carência no elenco. Fabrizio Angileri surgiu como alternativa para o Corinthians, que vinha buscando um lateral-esquerdo há tempos. Após tentar Renan Lodi, Guilherme Arana e Wendell, o Timão vê no argentino há chance de potencializar o setor. O atleta chega para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios.