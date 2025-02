Chá de revelação, argentinos em peso e clima de rave. O pré-jogo de Botafogo x Racing

Alvinegros 'esquecem' Recopa nos instantes que antecederam a confirmação de Renato Paiva como novo técnico do Mais Tradicional / Crédito: Jogada 10

Por alguns instantes, a partida contra o Racing, pelo jogo de volta da Recopa, ficou em segundo plano, nesta quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos. Tudo porque, segundo informação da “ESPN”, o Botafogo tinha acertado com o novo treinador após mais de 50 dias com o cargo vago e ocupado por interinos. A novidade seria alguém mais “próximo”. A pista? O profissional mora no Rio de Janeiro. Tite, Renato Gaúcho, Jorge Sampaoli, que tem uma casa em Búzios… Lucio Flavio, Eduardo Barroca. Zé Ricardo… O universo preto e branco passou a estipular nomes e a se preocupar mais com o novo comandante do que com o time confirmado para enfrentar La Academia. O mistério foi tanto que os profissionais de imprensa tiveram que alcançar a tribuna por um caminho alternativo, evitando, assim, passar pelo camarote, local onde o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, aguardava o novo treinador alvinegro. Pouco menos de uma hora antes de a bola rolar, fumaça branca, chá de revelação e “habemus técnico”. O português Renato Paiva, ex-Bahia, foi o escolhido do Mais Tradicional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Botafogo perdeu Artur Jorge em dezembro. Desde então, só recebeu negativas. André Jardine, Paulo Fonseca, Tata Martino, Rafael Benítez, Vasco Matos… Nestes dois meses, a equipe campeã da Libertadores e do Brasileirão ficou sob a responsabilidade de Carlos Leiria, do sub-23 do clube, e do ex-zagueiro Cláudio Caçapa.