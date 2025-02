CBF divulga tabela da Série C do Campeonato Brasileiro

A CBF divulgou no começo da noite desta quinta-feira (27) a tabela e o regulamento do Campeonato Brasileiro Série C. A competição seguirá no formato adotado desde 2022, com um turno único com todas as equipes e uma segunda fase dividida em dois grupos de quatro clubes. Os dois que avançarem em cada chave garantem o acesso para a Série B.

O campeonato está previsto para começar no dia 12 de abril. A primeira fase terá 19 rodadas, indo até o dia 31 de agosto. Os oito melhores avançam para a segunda fase, enquanto os quatro piores são rebaixados para a Série D.