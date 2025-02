Botafogo tentará contratar Wesley para Mundial de Clubes

Com o fechamento da janela nesta sexta-feira (28/2), o Botafogo não conseguiu concretizar a contratação do atacante Wesley, do Al-Nassr, da Arábia Saudita. No entanto, o clube alvinegro vai tentar trazê-lo no meio do ano para o Super Mundial de Clubes. A informação é do jornal “O Globo”.

O clube saudita, afinal, não aceitou se desfazer do atacante nesse momento por conta dos altos valores que investiu para trazê-lo há seis meses. Assim, a negociação não vai andar até o fechamento da atual janela. Além disso, o prazo apertado também era um empecilho.