Botafogo perde mais uma vez para o Racing e fica com o vice da Recopa

Alvinegro não se encontrou na partida e assistiu os argentinos dominarem a partida, repetindo o placar do jogo de ida e erguendo a taça no Rio

O começo do ano do Botafogo teve mais um resultado complicado. Na noite desta quinta-feira (27), o Fogão voltou a ser derrotado pelo Racing, desta vez no Nilton Santos, e viu os argentinos comemorarem o título da Recopa dentro da sua casa.

Agora, já com treinador já definido, Renato Paiva, o Botafogo ficará mais de um mês sem entrar em campo. Após perder os títulos da Recopa e da Supercopa do Brasil, o Alvinegro só voltará aos gramados contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.