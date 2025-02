Bologna vence de virada e aumenta crise no Milan

No confronto direto por uma vaga nas próximas competições europeias, o Bologna venceu o Milan por 2 a 1, de virada, e aumentou a crise no adversário. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (27), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bérgamo, em partida atrasada da 9ª rodada do Calcio. Rafael Leão abriu o placar para os visitantes na reta final do primeiro tempo, enquanto Santiago Castro e Dan Ndoye garantiram a vitória dos donos da casa.

Além disso, a vitória encerrou um tabu no Estádio Renato Dall’Ara que durava desde 2002. Isto porque o Bologna não vencia o Milan em casa há 23 anos.