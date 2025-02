Árbitro empurra Garro, do Corinthians, e gera revolta na transmissão: ‘Petulância’

Uma cena inusitada no intervalo da classificação corintiana à próxima fase da Conmebol Libertadores causou desconforto em torcedores e comentaristas de arbitragem. O protagonista? Wilmar Roldán. Isso porque o árbitro se incomodou com as reclamações de Rodrigo Garro ao fim da etapa inicial e o respondeu com um empurrão no centro do gramado.

Garro fica atônito no instante em que sofre o empurrão de Roldán, enquanto outro profissional da equipe de arbitragem se interfere na situação. O momento causou revolta no especialista de arbitragem, Carlos Eugênio Simon, assim que flagrado pelas câmeras da transmissão.