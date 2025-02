Santos anuncia a contratação de Zé Rafael até o fim de 2027

Zé Rafael recupera-se de uma cirurgia na coluna, realizada no dia 7 de fevereiro. Assim, o jogador já está com o núcleo de fisioterapia, e o prazo de recuperação é de cerca de três meses.

O volante já não poderia atuar no Campeonato Paulista, afinal ele foi inscrito pelo Palmeiras. Depois do período de recuperação física e clínica, Zé Rafael estará à disposição do técnico Pedro Caixinha para as disputas da Copa do Brasil e do Brasileiro.

O acerto entre o Santos e o atleta ocorreu no fim de janeiro. Contudo, a intervenção cirúrgica na coluna serviu para tratar de um problema que acometeu o jogador durante a temporada passada.

Zé Rafael é o 11º reforço do Santos

No início de fevereiro, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, explicou o motivo da demora em anunciar Zé Rafael. O mandatário afirmou que esperava a recuperação do jogador para oficializar a transação. Nas redes sociais, o Palmeiras despediu-se do volante chamando-o de “um dos maiores campeões da nossa história”.