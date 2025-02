Rato no gramado de Old Trafford chama atenção, mas problema não é novo

Infestação de roedores no estádio do Manchester United já havia sido detectada em inspeções recentes / Crédito: Jogada 10

A presença de um rato no gramado de Old Trafford durante a partida entre Manchester United e Ipswich Town, nesta quarta-feira (26), pela 27ª rodada da Premier League, chamou atenção. No entanto, a aparição de roedores no estádio do clube não é exatamente uma novidade.

Há dois meses, uma inspeção de higiene encontrou fezes dos animais em algumas suítes do estádio e até em um quiosque de comida, o que fez a avaliação sanitária do local cair de quatro para duas estrelas. Como resposta, o United acionou empresas especializadas para lidar com a infestação e implementar medidas de controle.