Palmeiras corre para ter reforços e recuperar lesionados contra o São Bernardo

Verdão tem cinco jogadores no DM e dois atletas que precisam ser inscritos no BID, antes do mata-mata do Paulistão / Crédito: Jogada 10

A semana livre que o Palmeiras tem antes do primeiro mata-mata da temporada é vista como crucial para Abel Ferreira. O Verdão encara o São Bernardo no próximo sábado (01/03), no Estádio 1° de maio, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Contudo, na preparação para o embate, o treinador espera ter o retorno de alguns jogadores do departamento médico, e por que não, de reforços.

Uma das urgências apontadas por Abel Ferreira é a recuperação dos lesionados. O DM do Palmeiras neste momento conta com os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho, o meia-atacante Mauricio, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez. Desta lista, o uruguaio é quem mais tem chances de estar em campo contra o São Bernardo. Afinal, ele teve uma problema muscular na coxa e ficou fora do jogo que garantiu a classificação, contra o Mirassol.