Palmeiras aprova balanço e superávit obtém recorde de receita de R$ 1,2 bilhão

Diretoria Alviverde fez bastante dinheiro com vendas de jogadores e acordo com WTorres, além de superar valores previstos em outras áreas

Na última terça-feira (25), o Conselho Fiscal do Palmeiras aprovou o balanço financeiro de dezembro do clube, incluindo o resultado de 2024. O Alviverde registrou um recorde de receitas, alcançando R$ 1,207 bilhão, superando a meta orçamentária de R$ 820 milhões e obtendo um superávit contábil de R$ 198,1 milhões.

O aumento dos valores ocorreu principalmente devido à venda de jogadores e a um acordo com a WTorre, empresa que administra o Allianz Parque. Em outubro, as partes chegaram a um consenso para encerrar a batalha judicial que durava quase 10 anos pela gestão do estádio.