Nova Iguaçu goleia Barcelona-RO fora de casa e se classifica na Copa do Brasil

Mais um time do Rio de Janeiro está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (26), o Nova Iguaçu goleou por 4 a 1 o Barcelona, de Porto Velho. Jorge Pedra, Gabriel Pinheiro, Victor Rangel e Xandinho anotaram os gols da equipe da Baixada Fluminense no Estádio Aluízio Ferreira, em Rondônia.

Com o resultado, a Laranja da Baixada se junta a Vasco, Fluminense e Olaria na sequência do torneio nacional. Já Botafogo e Flamengo, campeões da Libertadores e Copa do Brasil do ano passado, respectivamente, entram apenas na terceira fase do mata-mata.