Marçal está de volta ao Botafogo

Livre no mercado desde o fim do ano passado, lateral-esquerdo procurou o Botafogo e se ofereceu para continuar no clube / Crédito: Jogada 10

Um dos jogadores da barca de saída do Botafogo para 2025, o lateral-esquerdo Marçal está de volta ao Mais Tradicional. Nesta quarta-feira (26), o defensor aceitou reduzir os seus ganhos para assinar novamente com o Glorioso. Ele tinha um salário considerado alto anteriormente. Além das questões financeiras, o Botafogo enxerga em Marçal um líder e uma referência para os mais jovens no vestiário. O clube entende que o lateral é uma voz ativa dentro e fora dos gramados por sua experiência. Recentemente, ele completou 36 anos.

Com passagens pela Premier League, Marçal chegou ao Botafogo na metade de 2022 como titular abosluto na lateral esquerda. Em 2023, porém, o jogador ficou marcado como um dos principais vilões na perda do título brasileiro. Em 2024, o jogador enfrentou lesões e ficou a maior parte da temporada no banco de reservas. Telles e Cuiabano ficaram a sua frente na disputa por posição. Contudo, o atleta se recuperou e teve sua importância nas conquistas da Copa Libertadores e Brasileirão.