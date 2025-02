Gil Vicente x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo no futebol português. Nesta quinta-feira (17), Gil Vicente e Sporting se enfrentam às 17h45 (de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Taça de Portugal, no Estádio Cidade de Barcelos.

Como chega o Gil Vicente

O Gil Vicente não vive um bom momento na temporada e luta pela permanência na elite do futebol português. Dessa maneira, a equipe vem de cinco derrotas consecutivas na liga nacional e aparece como ‘azarão’ para o jogo desta quinta-feira.

Para chegar até as quartas de final, o Gil Vicente eliminou Belenenses, Vila Real e Moreirense.

Ao mesmo tempo, o técnico José Pedro Pinto vai apenas para a segunda partida no comando do Gil Vicente após assumir o cargo deixado por Bruno Pinheiro, demitido pela direção do clube. Para encarar o Sporting, o treinador tem os desfalques confirmados do meio-campista Sithole e do atacante Pablo.