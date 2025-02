Fluminense massacra o Águia de Marabá na Copa do Brasil: 8 a 0

Em Belém, Tricolor arrasa. Destaque para Cano (dois gols) Everaldo, que entrou no segundo tempo, fez um gol e deu três assistências, e Árias / Crédito: Jogada 10

Com extrema facilidade, o Fluminense goleou o Águia de Marabá nesta quarta-feira, 26/2, pela 1ª fase da Copa do Brasil. No Mangueirão, em Belém, venceu por arrasador 8 a 0, garantindo tranquila passagem para a próxima etapa da competição. O Tricolor, no primeiro tempo, já vencia por 4 a 0, com gols de Canobbio, Cano (2) e Ignacio. Na etapa final, Paulo Baia, Árias, Everaldo e Serna ampliaram. Ao passar de fase, o Fluminense, que já tinha embolsado prêmio de R$ 1,543 milhão pela participação na rodada 1, abocanha mais R$ 1,874 milhão. Mas o Águia não saiu sem nada. Afinal, pela participação na primeira fase, ganhou R$ 830 mil. Mas vale citar que a premiação dos times da Série A é maior do que a dos times dos grupos da Série C e D, ou sem divisão nacional, como é o caso dos paraenses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fluminense abre 4 a 0 no 1º tempo O Fluminense matou o jogo no primeiro tempo. Mano deixou Árias e Canobbio pelos flancos bem próximos de Cano, com Lima e Martinelli chegando na área. Assim, o Águia quase não passava do meio de campo, a ponto de não oferecer perigo ao gol de Fábio. Do outro lado, o Flu balançava a rede. Aos 10 minutos, Canobbio, numa recuperação de bola de Martinelli, fez 1 a 0. Aos 14, Árias fez grande jogada pela direita e cruzou para Cano ampliar. O mesmo Cano, aos 31, após passe de Lima, quase sem ângulo, chutou e fez o terceiro.

O Tricolor massacrava. Afinal, no primeiro tempo, com 60% de posse, deu 21 chutes a gol, contra um (para fora) do Águia. E foram mais chances: Martinelli e Milan mandaram na trave, e o goleiro Axel fez três ótimas defesas. Mas a defesa era frágil e, aos 45, o zagueiro Ignacio apareceu na área para, de cabeça, concluir cruzamento de Fuentes. Primeiro tempo: 4 a 0. Mas poderia ter sido 9. E tome gol do Flu No segundo tempo, ao menos o Águia chegou um pouco mais ao ataque. Contudo, o Fluminense cadenciou o jogo, pois já tinha a classificação mais do que assegurada. Mano começou a fazer algumas alterações, testou Serna e Everaldo como homens de frente, tirando Cano e Canobbio, e colocou também Paulo Baia. Isso fez o time voltar a mostrar ímpeto. tome gols sob o comando de Everaldo. Afinal, aos 23, após jogada de Guga pela direita, Everaldo rolou para Paulo Baya bateu de fora da área no cantinho esquerdo de Axel. Belo gol. Dois minutos depois, erro de marcação e Everaldo entrou pela direita e rolou para Árias concluir para a rede. Sem forçar a barra, aos 33 Martinelli achou Everaldo livre na área: 7 a 0. O arecebeu e rolou Serna, Enfim, 8 a 0. O Águia saiu sob vaias. Mas há de se considerar. A diferença entre as equipes era enorme.